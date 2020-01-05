ВМС Великобритании вновь будут сопровождать суда в Ормузском проливе
Корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению британского торгового флота.
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Корабли ВМС Великобритании вновь приступят к сопровождению торговых судов Королевства, следующих через Ормузский пролив. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
«Я распорядился о том, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению судов британского торгового флота в Ормузском проливе. Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан», - приводит слова министра Reuters.
Летом 2019 года министр транспорта Великобритании заявлял, что безопасность кораблей, следующих под британским флагом, остается приоритетным для Королевства.