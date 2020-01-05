Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за автоматизации труда

Названы профессии, которые в ближайшем будущем могут исчезнуть в результате автоматизации.

Так, по данным экспертов ВНИИ труда, речь в первую очередь идет о тех работниках, которые выполняют «стандартизированные» услуги. Например, о сотрудниках банков, страховых и финансовых организаций, а также о турагентах. Исследователи отмечают: речь идет о специалистах, которые занимаются продажей услуг.

Кроме того, исчезновение грозит тем специальностям, которые занимаются вводом и обработкой информации - администраторам, помощникам и офис-менеджерам, сообщает сайт «Российской газеты».

В октябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире происходит роботизация труда. По этой причине необходимо быть готовыми к серьезной переквалификации.