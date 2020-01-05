Глава дипломатии ЕС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию в регионе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом недавние события в регионе. Представитель ЕС призвал к снижению напряженности, проявлению сдержанности и избеганию дальнейшей эскалации.

«Также обсуждалась важность сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, так называемой ядерной сделки по Ирану – прим. ред.), который остается критически важным для глобальной безопасности», - написал Боррель в Twitter.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может случиться, если Тегеран решит ответить на действия американских властей, уточнил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.