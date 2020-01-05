Пассажирский лайнер из Дубая экстренно сел в Перми

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 компании Azur Air, следующий из Дубая в Сыктывкар, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме города Перми. Об этом сообщило региональное издание «КомиИнформ».

Известно, что борт вылетел из аэропорта Аль Мактум по расписанию. В 22.09 по московскому времени самолет должен был приземлиться в Сыктывкаре, но из-за непогоды его направили на запасной аэродром в Пермь.

«Самолет прилетит в Сыктывкар, когда позволят погодные условия. Конкретной информации пока нет, встречающие могут обращаться в справочную», - сообщили в воздушной гавани столицы Коми.

На данный момент в Сыктывкаре чистят от наледи взлетно-посадочную полосу. В Перми ожидают своего рейса домой 180 пассажиров.