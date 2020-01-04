На Южно-Украинской АЭС защита отключила один из энергоблоков
Радиационное и экологическое состояние территории на данный момент не изменилось.
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Энергоблок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области Украины отключился из срабатывания автоматической защиты. Специалисты выясняют причины произошедшего. Инцидент произошел в 5:04 (6:04 мск) 4 января.
«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - говорится на сайте национальной компании «Энергоатом».
Включенными остаются два энергоблока, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет, уточняется в сообщении.
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск. Станция входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.