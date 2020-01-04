В Совете Федерации назвали убийство Сулеймани уничтожением системы международного права

Убийство Вооруженными силами США командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани есть ни что иное, как уничтожение сложившейся системы международного права, которая была установлена по итогам Второй мировой войны. Такое заявление сделал руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим», - написал политик на своей странице в Facebook.

США накануне провели в Ираке спецоперацию, во время которой был убит генерал Касем Сулеймани.

В МИД РФ, комментируя случившееся, заявили, что Москва рассматривает действия Соединенных Штатов, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе.

В Министерстве обороны России, в свою очередь, предупредили, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.