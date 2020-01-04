Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совете Федерации назвали убийство Сулеймани уничтожением системы международного права

Роман Захаров
09:05 04.01.2020
По мнению сенатора Константина Косачева, в будущем США могут начать использовать подобную схему в любом конфликте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rouzbeh Fouladi, Globallookpress

Убийство Вооруженными силами США командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани есть ни что иное, как уничтожение сложившейся системы международного права, которая была установлена по итогам Второй мировой войны. Такое заявление сделал руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим», - написал политик на своей странице в Facebook.

США накануне провели в Ираке спецоперацию, во время которой был убит генерал Касем Сулеймани

В МИД РФ, комментируя случившееся, заявили, что Москва рассматривает действия Соединенных Штатов, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе.

В Министерстве обороны России, в свою очередь, предупредили, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.01.2020, 09:05
В Совете Федерации назвали убийство Сулеймани уничтожением системы международного права
Дата04.01.2020, 05:00
Экипажи Су-30СМ и Су-24 отработали дозаправку в воздухе: видео
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:00 В стране и мире
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
09:59 В стране и мире
На Южно-Украинской АЭС защита отключила один из энергоблоков
09:36 В стране и мире
Видео
В Норильске пассажирский автобус занесло после столкновения с легковушкой: видео
09:25 В стране и мире
Трое взрослых и один ребенок погибли во время пожара в частном доме на Ставрополье
09:12 В стране и мире
Видео
Коалиция США опровергла причастность к новым авиаударам в Ираке
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.