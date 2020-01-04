Коалиция США опровергла причастность к новым авиаударам в Ираке

Международная коалиция во главе с США опровергла нанесение новых авиаударов в районе Таджи на севере Багдада в Ираке. Заявление в своем Twitter-аккаунте сделал официальный представитель альянса Майлз Кэггинс.

«Факт: коалиция не наносила авиаудары вблизи района Таджи (север Багдада) в последние дни», - написал он.

СМИ 4 января сообщили о новых авиаударах в Ираке. Утверждалось, что погибли не менее пяти человек. Информацию подтвердили в иракском ополчении «Сил народной мобилизации» («Аль-Хашед Аш-Шааби»), заявив, что обстрелу подверглась колонна медиков.

Несколько лидеров «Аль-Хашед Аш-Шааби» ранее погибли при ударе США по международному аэропорту Багдада. Убит также был иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.