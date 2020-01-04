В Норильске пассажирский автобус занесло после столкновения с легковушкой: видео

В Норильске Красноярского края произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Фотографии и видеозапись с места происшествия появились в Сети.

На кадрах видно, что удар пришелся в районе первой пассажирской двери автобуса, от чего тот занесло. На земле можно заметить лежащего человека, которому оказывают помощь.

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Официальной информации о причинах произошедшего и пострадавших пока нет.