В Норильске пассажирский автобус занесло после столкновения с легковушкой: видео
Удар пришелся в районе первой посадочной двери автобуса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: norilsk_112 Instagram
В Норильске Красноярского края произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Фотографии и видеозапись с места происшествия появились в Сети.
На кадрах видно, что удар пришелся в районе первой пассажирской двери автобуса, от чего тот занесло. На земле можно заметить лежащего человека, которому оказывают помощь.
Официальной информации о причинах произошедшего и пострадавших пока нет.