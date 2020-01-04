Трое взрослых и один ребенок погибли во время пожара в частном доме на Ставрополье

Четыре человека, в том числе ребенок, стали жертвами пожара, произошедшего в частном доме на Ставрополье. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«Ночью в субботу поступила информация о пожаре в Советском городском округе, селе Горькая Балка. В 01:22 пожар локализован на площади 30 квадратных метров, в 3.40 возгорание полностью ликвидировано. По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок», - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент на месте происшествия работает дознаватель от МЧС. Причины случившегося устанавливаются.

По данным экстренного ведомства, для борьбы с пожаром были привлечены 23 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 7 человек и 3 единицы техники.