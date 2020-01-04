Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»

Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран. Ее песня «Сиреневые облака» не оставила равнодушным ни одного члена жюри. В качестве приза София Легран получила 1 миллион рублей.

Как признался председатель жюри Максим Дунаевский, решение судьям далось нелегко из-за высокого уровня всех претендентов на победу.

«Решение далось нам очень тяжело. Нам пришлось ссориться, ругаться, голосовать. Но выбор произошел. И выбор хороший», - подчеркнул композитор.

Члены жюри сделали свой выбор. Но телезрители могут с ним не согласиться и выбрать еще одного победителя проекта. Линии для sms-голосования за понравившегося участника уже открыты. А со всеми правилами можно ознакомиться в специальном разделе на сайте телеканала «Звезда».

Отдать свой голос можно за любого из участников конкурса, прошедших в полуфинал. Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 12 января.