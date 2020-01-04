Глава экспедиции рассказал, когда крымские археологи исследуют подводные находки в сирийском Тартусе

Экспедиция ученых - подводных археологов Севастопольского государственного университета (СевГУ) продолжится осенью текущего года изучением и идентификацией зафиксированных в декабре 2019 года в районе сирийского Тартуса подводных объектов. Об этом рассказал руководитель миссии, ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой «Востоковедение» СевГУ Виктор Лебединский.

«Исследования будут продолжаться в 2020 году, договор о проведении этих работ подписан с департаментом древностей и музеев Сирии на три года. Работы будут проводиться в сентябре-октябре 2020 года, в течение 30 дней. Кроме гидролокационного оборудования, мы планируем перебросить в Сирию телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), использовать георадар», - сказал специалист.

В беседе с РИА Новости Лебединский также рассказал, что с помощью ТНПА участники экспедиции смогут осмотреть те объекты, которые были обнаружены в декабре 2019 года, благодаря гидролокаторам. Кроме того, по его словам, будут осмотрены с привлечением водолазов объекты на небольших глубинах, а также исследованы прибрежные участки, прилегающие к портам.

«Точно можно сказать, что из обнаруженных объектов два - кораблекрушения, одно из них, скорее всего, современное, второе - будем изучать. И каменные блоки - части оборонительных сооружений острова Арвад. Этот город-остров, расположенный в 2,5 километров от Тартуса, упоминается еще в Библии. В древности остров был одним из центров мореплавания в регионе», - поделился Виктор Лебединский.

В конце декабря в беседе со «Звездой» Лебединский сообщил, что только на начальном этапе научной экспедиции удалось нанести на карту 70 подводных объектов, представляющих интерес. Все они находятся на глубинах от 3 до 120 метров.

В прошлом году основные усилия миссия сосредоточила на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.