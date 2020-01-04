Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Победитель конкурса «Новая Звезда» определится через несколько часов

Карина Харитонова
08:19 04.01.2020
В финал вышли 12 участников, каждый из которых готов стать новой звездой.
Победитель конкурса «Новая Звезда» определится через несколько часов
© Фото: ТРК "Звезда"

Имя победителя вокального конкурса «Новая Звезда» станет известно уже через несколько часов. За кулисами уже нет привычной суеты – участники максимально собраны.

Некоторые вокалисты от волнения даже не могут передохнуть – Владимир Бабенко перед финалом спал всего три часа.

«Когда приезжаешь на конкурс, особенно такого масштаба, такого уровня, думать о сне - это как-то не совсем профессионально», - поделился он.

Члены жюри тоже поняли, что не уснут, если не пропустят в финал 18-летнюю Елену Фрейман – конкурсантка из Московской области в прошлом туре не получила необходимые 100 баллов. Но все же ей удалось пройти дальше благодаря судьям.

«Я была действительно очень рада, потому что я могу еще раз показать себя телезрителям, показать какую-то новую себя», - отметила финалистка.

Главной особенностью конкурса «Новая Звезда» является то, что после финала появляются настоящие хиты. Начиная с полуфинала, для всех 24 участников пишут совершенно новые песни.

«Двадцать четыре новых песни написать для такого конкурса - это очень тяжело. Тем более я считаю, многие из этих песен в состоянии становиться хитами», - пояснил президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.

Этот день конкурсанты ждали несколько месяцев. В финал вышли 12 участников, каждый из которых уже готов стать новой звездой. Но по-настоящему зажжет только один – вместе со славой он получит миллион рублей. Имя новой звезды по версии жюри вся страна узнает уже 4 января. А зрители смогут выбрать свою собственную, проголосовав за участников по sms.

«Новая Звезда» - это первый в истории музыкальный конкурс, в котором принимают участие все 85 регионов России. Также в рамках Всероссийского вокального проекта телеканал «Звезда» запустил конкурс среди телезрителей - «Твой Шанс!». В нем может принять участие любой желающий. Победителю конкурса достанется денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Со всеми условиями участия можно ознакомиться на сайте телеканала «Звезда» в специальном разделе

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.01.2020, 10:40
В МИД РФ назвали авантюрным шагом убийство Сулеймани в Багдаде
Дата04.01.2020, 05:00
Экипажи Су-30СМ и Су-24 отработали дозаправку в воздухе: видео
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:30 В стране и мире
Глава экспедиции рассказал, когда крымские археологи исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
08:19 В стране и мире
Победитель конкурса «Новая Звезда» определится через несколько часов
08:08 В стране и мире
СМИ: Трамп отругал чиновника Пентагона за пропущенный звонок от Путина
07:40 В стране и мире
Видео
Полиция задержала проколовшего колеса машинам реанимации во Владивостоке
07:27 В стране и мире
Постпред Ирана при ООН рассказал о мести за убийство Сулеймани
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.