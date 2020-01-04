Победитель конкурса «Новая Звезда» определится через несколько часов

Имя победителя вокального конкурса «Новая Звезда» станет известно уже через несколько часов. За кулисами уже нет привычной суеты – участники максимально собраны.

Некоторые вокалисты от волнения даже не могут передохнуть – Владимир Бабенко перед финалом спал всего три часа.

«Когда приезжаешь на конкурс, особенно такого масштаба, такого уровня, думать о сне - это как-то не совсем профессионально», - поделился он.

Члены жюри тоже поняли, что не уснут, если не пропустят в финал 18-летнюю Елену Фрейман – конкурсантка из Московской области в прошлом туре не получила необходимые 100 баллов. Но все же ей удалось пройти дальше благодаря судьям.

«Я была действительно очень рада, потому что я могу еще раз показать себя телезрителям, показать какую-то новую себя», - отметила финалистка.

Главной особенностью конкурса «Новая Звезда» является то, что после финала появляются настоящие хиты. Начиная с полуфинала, для всех 24 участников пишут совершенно новые песни.

«Двадцать четыре новых песни написать для такого конкурса - это очень тяжело. Тем более я считаю, многие из этих песен в состоянии становиться хитами», - пояснил президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.

Этот день конкурсанты ждали несколько месяцев. В финал вышли 12 участников, каждый из которых уже готов стать новой звездой. Но по-настоящему зажжет только один – вместе со славой он получит миллион рублей. Имя новой звезды по версии жюри вся страна узнает уже 4 января. А зрители смогут выбрать свою собственную, проголосовав за участников по sms.

«Новая Звезда» - это первый в истории музыкальный конкурс, в котором принимают участие все 85 регионов России. Также в рамках Всероссийского вокального проекта телеканал «Звезда» запустил конкурс среди телезрителей - «Твой Шанс!». В нем может принять участие любой желающий. Победителю конкурса достанется денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Со всеми условиями участия можно ознакомиться на сайте телеканала «Звезда» в специальном разделе.