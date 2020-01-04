СМИ: Трамп отругал чиновника Пентагона за пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году эмоционально отреагировал на сообщение о том, что ему звонил российский коллега Владимир Путин, но вызов не был принят. Об этом в своей книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказал американский журналист Питер Берген.

Берген поведал, что 27 января 2017 года выигравший выборы Дональд Трамп обедал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила президента, звонил ли ему Путин, на что тот ответил отрицательно. Стоявший рядом директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн наклонился к главе государства и сказал, что Путин звонил несколько дней назад, однако этот звонок не смогли вписать в расписание президента.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался позвонить мне, а ты не соединил меня с ним? О чем ты, черт возьми, думал?», - накинулся на генерала Трамп.

Флинн ответил, что президента вызывает очень много людей и администрация пытается отфильтровать эти звонки. Трамп же назвал Путина единственным человеком на Земле, который «может уничтожить» США и попросил впредь спрашивать его самого, прежде чем отклонять вызов, пишет Business Insider.

Первый разговор Путина и Трамп после избрания последнего президентом Соединенных Штатов состоялся 28 января. Главы государств обсудили возможности улучшения двусторонних отношений.