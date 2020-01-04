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Полиция задержала проколовшего колеса машинам реанимации во Владивостоке

Роман Захаров
07:40 04.01.2020
Злоумышленник проколол колеса нескольким десяткам автомобилей в одном из районов города.
© Видео: МВД РФ © Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, который за несколько дней проколол колеса десяткам автомобилей в одном из районов Владивостока. Об этом говорится в сообщении регионального УМВД.

«Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью», - информирует УМВД по региону.

© Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Ранее сообщалось, что во Владивостоке сразу несколько десятков автомобилей пострадали от рук неизвестного. Злоумышленник проколол колеса транспортным средствам, среди которых были даже кареты скорой помощи. 

Жители города опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлены несколько машин реанимации с пробитыми колесами. Кадры вызвали волну негодования среди пользователей Интернета.

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