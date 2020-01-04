Полиция задержала проколовшего колеса машинам реанимации во Владивостоке

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, который за несколько дней проколол колеса десяткам автомобилей в одном из районов Владивостока. Об этом говорится в сообщении регионального УМВД.

«Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью», - информирует УМВД по региону.

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Ранее сообщалось, что во Владивостоке сразу несколько десятков автомобилей пострадали от рук неизвестного. Злоумышленник проколол колеса транспортным средствам, среди которых были даже кареты скорой помощи.

Жители города опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлены несколько машин реанимации с пробитыми колесами. Кадры вызвали волну негодования среди пользователей Интернета.