В Новосибирске пьяные хулиганы напали на полицейских

В Новосибирске двое нетрезвых хулиганов напали на прибывших по вызову о драке сотрудников полиции. Для того, чтобы остановить нападение стражам порядка пришлось стрелять в воздух.

По сообщениям Главного управления МВД по Новосибирской области, 3 января в 20.45 (16.45 мск) в полицию поступило сообщение о драке в центре города, после чего на место незамедлительно выехал экипаж ППС.

«На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», - приводит РИА Новости сообщение главка регионального МВД.

В итоге стражам порядка удалось задержать дебоширов. Ими оказались двое местных жителей 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.