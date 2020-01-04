Постпред Ирана при ООН рассказал о мести за убийство Сулеймани

Время и место мести за убийство иранского генерала Касем Сулеймани будет определять Тегеран. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа определит Иран», - сказал он в интервью телеканалу СNN.

Тахт-Раванчи отметил, что «нет никаких доказательств», что Сулеймани представлял угрозу для американцев. Проведенную США операцию по ликвидации посол приравнял к началу войны.

США накануне провели в Ираке спецоперацию, во время которой был убит генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Ранее американский лидер Дональд Трамп также заявил, что если Тегеран решится ответить на действия Штатов, у Вашингтона уже есть цели для возможных ударов.