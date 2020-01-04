СК РФ проверит конфликт между стоматологом и пациенткой с ребенком в Уссурийске

СК РФ начал доследственную проверку по факту конфликта, произошедшего в одной из поликлиник Уссурийска между стоматологом и родителями малолетнего ребенка, которому отказали в помощи. Соответствующее заявление сделала старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

«Третьего января 2020 года в СМИ появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка», - приводит РИА Новости слова Римской.

Ранее в СМИ появилась информация, что в городе Уссурийск женщина с ребенком обратилась в клинику за срочной стоматологической помощью, однако врач отказал ей в приеме. Когда женщина потребовала письменный отказ, медик не выполнил ее просьбу, после чего посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. Тогда стоматолог попытался отнять гаджет, в результате чего женщина получила травмы.