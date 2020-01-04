Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Двое акробатов из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Инцидент произошел в Королевском театре Карре.

Мужчина и женщина выполняли номер под названием «Небесные ангелы». Главной особенностью этого номера является то, что он делается без защитной сетки, рассказал продюсер представления Хенк ван дер Мейден.

Внезапно артисты сорвались с 10-метровой высоты, при этом мужчина упал на женщину. Сейчас россияне находятся в больнице. Согласно предварительной информации, травмы одного из гимнастов врачи оценивают как тяжелые, пишет ANP.

После случившегося представление было остановлено, а всех зрителей вывели из зала.