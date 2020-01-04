В Иране сравнили убийство США генерала Сулеймани с развязыванием войны

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани можно расценивать как развязывание войны, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В интервью CNN он отметил, что США начали экономическую войну против Ирана еще в 2018-м, однако прошлой ночью Вашингтон развязал войну в прямом смысле этого слова, когда был убит Сулеймани.

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», - сказал Тахт-Раванчи.

Вместе с тем он подчеркнул, что Тегеран не станет «просто закрывать на это глаза» и отметил, что «месть будет суровой».

«Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам», - заявил он.

Тахт-Раванчи также отметил, что не верит в слова американских властей о том, что данное убийство было организовано с целью прекращения войны.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападение на американское посольство в Багдаде.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может случиться, если Тегеран решит ответить на действия американских властей, уточнил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.