Орудия «адского огня»: что обнаружили сирийские военные после освобождения деревни Эт-Тах от боевиков

Войска Сирийской арабской армии заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб и освободили его от боевиков.

Как отметил полковник Сирийской арабской армии Мунзер Дашер, в настоящее время террористы по-прежнему продолжают обстреливать деревни и города.

«Орудия (террористов - прим. ред.) были захвачены во время боевых действий, часть была брошена недалеко от турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Сорман. Это орудие "адского огня", калибр 300 миллиметров, ведет огонь газовыми баллонами, бьет на шесть километров», - рассказал он.

По его словам, еще несколько дней назад боевики пытались организовать вооруженные атаки на деревню, в том числе с применением заминированных автомобилей со смертниками. Однако все они были успешно отражены.

Кроме того, сирийские военнослужащие продемонстрировали образцы вооружения и боеприпасы, которые бросили боевики при отступлении. Среди них, например, были начиненные взрывчаткой машины.