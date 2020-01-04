Восемь детей пострадали при взрыве в клубе на Украине
Взрыв прогремел, когда дети репетировали рождественское выступление. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за утечки газа.
© Фото: ГЧС Украины
Мощный взрыв с последующим возгоранием прогремел в сельском клубе села Угринов Тернопольской области на Украине. В результате инцидента пострадали восемь детей.
Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции по региону, в реанимацию с ожогами I и II степени были доставлены подростки в возрасте от 12 до 17 лет.
Также уточняется, что взрыв прогремел, когда дети репетировали рождественское выступление.
К месту ЧП прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать пожар.
«По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа», - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.