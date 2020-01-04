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В Microsoft рассказали, что будет с Windows 7 после 14 января

Тамара Астапенкова
04:26 04.01.2020
С 14 января 2020 года корпорация прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
В Microsoft рассказали, что будет с Windows 7 после 14 января
© Фото: stock&people globallookpress

С 14 января 2020 года Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. Владельцам ОС остается 10 дней на то, чтобы обновить ее версию.

Об окончании поддержки Windows 7 было объявлено еще в марте 2019 года. Тогда в корпорации пояснили, что после 14 января оперативная система перестанет обновляться и обеспечивать необходимую безопасность.

«Windows 7 создавалась более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков», - пояснили в пресс-службе Microsoft в России.

С этого момента корпорация сосредоточит силы на доработке и актуализации Windows 10, которая создавалась для защита кибербезопасности и противостоянию новым типам угроз.

«Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров. Именно поэтому разработчик заявляет о необходимости обновления ОС», - рассказали РИА Новости в компании.

В Microsoft порекомендовали всем обладателям Windows 7 обратить внимание и на сами устройства, которые разрабатывались «на уже устаревших компонентах», не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС.

«То есть установка на морально устаревающие девайсы новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что устаревшие устройства не смогут поддержать основные возможности безопасности Windows 10: биометрические датчики, средства безопасной загрузки, процессоры с поддержкой аппаратной виртуализации и другими аппаратными компонентами.  

Примерно 40% рынка программного обеспечения для компьютеров в 2019 году занимал Windows 7. Прогнозируется, что Windows 8 будет иметь поддержку до 10 января 2023 года.

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