Reuters: коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* приостановила обучение военнослужащих сил Ирака. Причиной тому стало убийство главы иранского спецподразделения КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

Глава командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенант Эрих Пфеффер в своем письме членам бундестага заявил, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт якобы принял решение повысить уровень защиты сил, которые были развернуты в Ираке в рамках операции «Непоколебимая решимость».

«Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена», - цитирует письмо Reuters.

Вместе с тем Пфеффер добавил, что данное указание является обязательным для всех стран-партнеров, которые участвуют в рамках операции на полигонах Ирака.

Ранее в Германии обращали внимание на то, что правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке ужесточены, в связи с чем они не могут перемещаться за пределами воинских расположений.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападение на американское посольство в Багдаде.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может случиться, если Тегеран решит ответить на действия американских властей, уточнил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.

* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация