Стало известно, кто находился в подвергшихся авиаудару в Багдаде автомобилях

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хашед Аш-Шааби»). В связи с этим, данные о гибели командующих не соответствует действительности, отметили в пресс-службе ополчения.

«Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков, принадлежащая "Аль-Хашед Аш-Шааби" ("Сил народной мобилизации" – прим. ред.)», - цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, в ополчении отметили, что информация о гибели командующих, чьи имена ранее появились в СМИ, не является достоверной.

Сегодня, 4 января, на севере Багдада прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали не менее пяти человек. Авиаудар был нанесен по автоколонне шиитского ополчения «Сил народной мобилизации».