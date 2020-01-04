СМИ: в шиитском ополчении опровергли сообщения о гибели командующих при авиаударе в Багдаде

В шиитском ополчении опровергли сообщения СМИ о гибели командующих в результате атаки на колону на севере Багдада. В то же время, в подразделении подтвердили сам факт авиаударов.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на заявление члена командования подразделения «Асаиб Ахль Аль-Хак» из ополчения Джавада Ат-Талибави, были атакованы две машины в районе Таджи.

Информации о том, кто находился в автомобилях, попавших под обстрел, пока нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жертвами очередного авиаудара на севере Багдада стали не менее пяти человек. Огонь был открыт по автоколонне шиитского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хшед Аш-Шааби») в субботу, 4 января.