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СМИ: в шиитском ополчении опровергли сообщения о гибели командующих при авиаударе в Багдаде

Наталия Майорова
03:26 04.01.2020
По словам члена командования подразделения «Асаиб Ахль Аль-Хак» из ополчения, кто находился внутри автомобилей, оказавшихся под ударом, неизвестно.
СМИ: в шиитском ополчении опровергли сообщения о гибели командующих при авиаударе в Багдаде
© Фото: metesohtaoglu, Twitter

В шиитском ополчении опровергли сообщения СМИ о гибели командующих в результате атаки на колону на севере Багдада. В то же время, в подразделении подтвердили сам факт авиаударов.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на заявление члена командования подразделения «Асаиб Ахль Аль-Хак» из ополчения Джавада Ат-Талибави, были атакованы две машины в районе Таджи.

Информации о том, кто находился в автомобилях, попавших под обстрел, пока нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жертвами очередного авиаудара на севере Багдада стали не менее пяти человек. Огонь был открыт по автоколонне шиитского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хшед Аш-Шааби») в субботу, 4 января.

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