СМИ: на севере Багдада прогремел сильнейший взрыв

В субботу, 4 января, на севере Багдада в районе Эт-Таджи прогремел сильнейший взрыв. По данным местных СМИ, произошел авиаудар по автоколонне.

По сообщению Sky News Arabia, авиаудар был нанесен по автоколонне шиитского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хшед Аш-Шааби»).

Сообщается, что в одной из машин находились представители командования данной организации. Предположительно автоколонна была атакована с воздуха на севере Багдада, в районе Эт-Таджи. По неподтвержденной информации, в результате авиаудара погибли шесть человек.