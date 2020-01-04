СМИ: не менее пяти человек погибли при авиаударе на севере Багдада

Жертвами очередного авиаудара на севере Багдада стали не менее пяти человек. Огонь был открыт по автоколонне шиитского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хшед Аш-Шааби») в субботу, 4 января.

Так, по данным телеканала Sky News Arabia, транспорт был атакован с воздуха в районе Эт-Таджи. Под обстрелом оказались представители командования «Сил народной мобилизации».

Все подробности ЧП устанавливаются.