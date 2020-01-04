СМИ: не менее пяти человек погибли при авиаударе на севере Багдада
По данным СМИ, авиаудар был нанесен по автоколонне шиитского ополчения, в которой находились представители командования.
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Жертвами очередного авиаудара на севере Багдада стали не менее пяти человек. Огонь был открыт по автоколонне шиитского ополчения «Сил народной мобилизации» («Аль-Хшед Аш-Шааби») в субботу, 4 января.
Так, по данным телеканала Sky News Arabia, транспорт был атакован с воздуха в районе Эт-Таджи. Под обстрелом оказались представители командования «Сил народной мобилизации».
Все подробности ЧП устанавливаются.