СМИ: ВВС США могли нанести удар по базе КСИР на границе Сирии и Ирака

По сообщениям СМИ, база имени имама Али, принадлежащая КСИР Ирана и расположенная на границе Сирии и Ирака, могла подвергнуться авиаудару. Объект, о котором идет речь, расположен в районе города Аль-Букамаль.

В частности, издание Jesrpress не исключает, что удар могли нанести ВВС США, однако к настоящему времени официального подтверждения тому нет. Кадры с предположительного места атаки уже появились в Сети, их распространяют местные журналисты и активисты

Также известно, что база является стратегическим объектом присутствия КСИР. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может случиться, если Тегеран решит ответить на действия американских властей, уточнил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.