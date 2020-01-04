В Индонезии обнаружен самый большой цветок в мире

Самый большой цветок в мире обнаружили ученые в Индонезии. Им оказалась раффлезия.

Как говорится в сообщении Центра охраны природных ресурсов Западной Суматры, диаметр цветка составляет почти 122 сантиметра. Это является абсолютным рекордом.

Также отмечается, что раффлезия выросла на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого составлял на 10 сантиметров меньше.

Раффлезия является паразитическим растением, которое не имеет листьев и корней. Все необходимые для жизни вещества она получает из тканей растения-хозяина через специальные корни-присоски.