СМИ: в результате авиаудара на севере Багдада мог погибнуть лидер союзной КСИР организации

В результате воздушного удара в районе Таджи на севере Багдада могли погибнуть пять человек. Предположительно, они принадлежат к высшему командованию иракской организации «Силы народной мобилизации».

По неподтвержденным данным, среди погибших мог находиться один из лидеров упомянутой организации – Шибл аль-Зайди (Shebl al-Zaidi). Эту информацию активно распространяют в социальных сетях местные жители и активисты. Однако на текущий момент никакого официального подтверждения случившегося не поступало.

«Силы народной мобилизации» представляют собой коалицию с участием шиитского ополчения, которая сражается против террористов на стороне правительства Ирака. Стоит отметить, что союзником этого объединения является Корпус Стражей Исламской революции.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис.