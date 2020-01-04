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Организатор лотерей назвал условия получения миллиардного выигрыша

Вадим Синицын
22:06 04.01.2020
По словам представителя организации, победитель может выйти на связь в течении полугода и забрать свои деньги.
Организатор лотерей назвал условия получения миллиардного выигрыша
© Фото: Diez, O. Globallookpress

В пресс-службе распространения государственных лотерей «Столото» назвали условия получения миллиардного выигрыша. По словам представителя организации, победитель может выйти на связь в течении полугода.

В случае уважительной причины выигрыш придержат на срок до трех лет. Однако после истечения этого времени победитель уже не сможет рассчитывать на свои деньги.

«Если участник так и не появится, вся сумма будет перечислена в госбюджет в полном объеме», - цитирует РИА Новости представителя «Столото».

Ранее стало известно, что миллиард рублей в лотерею выиграл житель Москвы. Выигрыш он получит за вычетом подоходного налога в 13%. Организатор лотереи рассчитывает, что победитель скоро объявится и расскажет, как планирует распорядиться деньгами.

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