В Госдепе запретили использовать приложение TikTok на служебных устройствах

В Госдепе США запретили сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных устройствах. Представитель киберкомандования ВМС США Дейв Бенхэм заявил, что решение принято в рамках противодействия существующим и возникающим угрозам.

Так, сотрудники Госдепа больше не смогут воспользоваться внутренней сетью ведомства, если на их гаджетах установлено приложение. Об этом сообщает The Washington Times.

В ноябре 2019 года органы нацбезопасности Соединенных Штатов инициировали расследование в отношении владельца TikTok, китайской компании ByteDance Technology. Опасения вызвал тот факт, что личная информация пользователей может попасть в руки правительства Китая. Компания в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, в том числе китайского.