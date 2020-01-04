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В Госдепе запретили использовать приложение TikTok на служебных устройствах

Егор Левин
22:52 04.01.2020
Сотрудники ведомства больше не смогут воспользоваться внутренней сетью, если на их гаджетах установлено популярное приложение.
В Госдепе запретили использовать приложение TikTok на служебных устройствах
© Фото: Andre M. Chang, Globallookpress

В Госдепе США запретили сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных устройствах. Представитель киберкомандования ВМС США Дейв Бенхэм заявил, что решение принято в рамках противодействия существующим и возникающим угрозам.

Так, сотрудники Госдепа больше не смогут воспользоваться внутренней сетью ведомства, если на их гаджетах установлено приложение. Об этом сообщает The Washington Times.

В ноябре 2019 года органы нацбезопасности Соединенных Штатов инициировали расследование в отношении владельца TikTok, китайской компании ByteDance Technology. Опасения вызвал тот факт, что личная информация пользователей может попасть в руки правительства Китая. Компания в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, в том числе китайского.

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