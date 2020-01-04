Назван самый полезный сок для гипертоников
Постоянное употребление брусничного сока способно снизить кровяное давление и улучшить состояние сосудов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Хельсинкского университета.
Для эксперимента были выбраны три популярных ягодных сока – брусничный, черничный и клюквенный. Подопытными животными стали крысы. Исследование длилось около десяти недель, передает издание Medicalxpress.
Выяснилось, что регулярное употребление брусничного сока значительно снижает давление и приводит в порядок сосуды, другие соки показали менее значительные результаты. Также оказалось, что брусника богата полифенолами, которые являются отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее немецкие исследователи назвали четырех «главных врагов» здоровых сосудов. К ним ученые отнесли курение, холестерин, высокий уровень сахара и повышенное кровяное давление.