На севере Ирака неизвестные обстреляли из минометов здания, используемые ВС США

Неизвестные обстреляли минами окрестности регионального штаба иракских сил безопасности в провинции Найнава на севере Ирака.

Под обстрел попали правительственные здания, которые используют американские военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее ракетному обстрелу подвергся район на севере Багдада, где расположены различные министерства и ведомства, а также военно-воздушная база США «Балад» и американское посольство. По предварительным данным, обстрел был совершен с помощью двух ракет, и в результате него пострадали пять человек.