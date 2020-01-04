У посольства Ирана в Москве появились цветы в память о генерале Сулеймани

Неравнодушные несут цветы к посольству Ирана в Москве после гибели генерала Касема Сулеймани. Среди людей, приходящих к дипмиссии, также присутствуют и проживающие в столице России иранцы.

В окне посольства выставлена фотография военачальника в окружении красных и белых роз и свечей. К настоящему моменту под портретом уже возложили десятки цветов.

На здании посольства приспущен национальный флаг. Такие же действия совершены во всех зарубежных представительствах Ирана в мире.

Напомним, иранский генерал Сулеймани погиб в пятницу, 3 января, в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что убив генерала Корпуса стражей Исламской революции, американские власти совершили тяжкое преступление, которое Тегеран никогда не забудет.