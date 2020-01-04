В Национальном родительском комитете РФ оценили инициативу о коррекции брачного возраста

В Национальном родительском комитете прокомментировали предложение Минюста РФ о коррекции брачного возраста в России. Как заявила представитель организации Ирина Волынец в беседе с RT, она не видит особого смысла в этой инициативе.

Волынец отметила, что в данный момент уже существует возможность вступать в брак с 16 лет в отдельных случаях. В целом, в стране уже работает ряд регламентов, которые позволяют решить этот вопрос.

«Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего… Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний», - отметила эксперт.

Как стало известно ранее, соответствующий законопроект разрабатывается министерством юстиции. Документ призван уточнить основания, по которым несовершеннолетние россияне смогут сочетаться узами брака. Инициатива включена в план законодательной работы российского правительства.