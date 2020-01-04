Правительство Ирака объявило трехдневный траур в память о погибшем генерале
Иранский генерал погиб при авиаударе, совершенном США 3 января.
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Исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани.
«Объявляется трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня, чтобы почтить память убитых американскими войсками в Ираке в начале этой недели», - говорится в сообщении правительства на официальной странице в Twitter.
Напомним, в ночь на 3 января США провели в районе аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского военачальника, генерала Сулеймани. В Вашингтоне его считают причастным к организации нападения на дипмиссию США в Багдаде.