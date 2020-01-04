Правительство Ирака объявило трехдневный траур в память о погибшем генерале

Напомним, в ночь на 3 января США провели в районе аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского военачальника, генерала Сулеймани . В Вашингтоне его считают причастным к организации нападения на дипмиссию США в Багдаде.

«Объявляется трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня, чтобы почтить память убитых американскими войсками в Ираке в начале этой недели», - говорится в сообщении правительства на официальной странице в Twitter .

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