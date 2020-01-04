В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених оценил убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению представителя немецкого парламента, это деяние США можно квалифицировать как нарушение международного права.

Как отметил политик в интервью изданию Rheinische Post, убийство Сулеймани нанесло ущерб всеобщему пониманию о границах применения государственной силы. США показали, что оно не обязательно должно опираться на демократию и право.

В данном случае, подчеркнул Мютцених, речь идет о целенаправленном убийстве представителей другого государства, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Это лица, от которых не исходит прямая угроза для других, подчеркнул политик.

Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника. Это событие произошло 2 января и стало началом нового витка напряженности в регионе.