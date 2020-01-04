СМИ: ополчение Ирака призвало союзников не приближаться к военным базам США

Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны о том, что им необходимо держаться подальше от американских военных баз, расположенных на территории Ирака.

«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров, начиная с вечера воскресенья», - цитирует заявление ополченцев Reuters.

Ранее ракетному обстрелу подвергся район на севере Багдада, где расположены различные министерства и ведомства, а также военно-воздушная база США «Балад» и американское посольство. По предварительным данным, обстрел был совершен с помощью двух ракет, и в результате него пострадали пять человек.