Вертолеты в небе: в Сети опубликовано видео с места ракетного обстрела в Багдаде

Опубликованы кадры с места ракетного обстрела в Багдаде, где вечером субботы, 4 января, раздался взрыв.

В ролике, опубликованном пользователем Dilsedesh в социальной сети Twitter, видно, как над районом происшествия кружит несколько военных вертолетов.

По данным телеканала Al Arabiya, обстрелу подвергся район на севере Багдада, где расположены различные министерства и ведомства, а также военно-воздушная база США «Балад».

По предварительным данным, обстрел был совершен с помощью двух ракет, и в результате него пострадали пять человек.