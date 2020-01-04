Макрон провел переговоры с президентом Ирака после убийства Сулеймани

Париж привержен суверенитету и безопасности Ирака. Об этом в ходе телефонных переговоров с президентом этой страны заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Разговор прошел после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что главы государств договорились о тесном сотрудничестве для того, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности в регионе.

Касем Сулеймани погиб в пятницу, 3 января, в результате ракетного удара ВС США по аэропорту Багдада.

Иранский лидер Хасан Рухани назвал произошедшее тяжелейшим преступлением Вашингтона, которое Тегеран никогда не забудет.

В российском МИДе убийство генерала назвали авантюрным шагом, который приведет к обострению ситуации в регионе.