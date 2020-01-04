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СМИ: в «зеленой зоне» Багдада у посольства США взорвалась ракета

Егор Левин
20:04 04.01.2020
Звук взрыва был слышен за несколько километров.
СМИ: в «зеленой зоне» Багдада у посольства США взорвалась ракета
© Фото: AlArabiya, Twitter

СМИ сообщают о взрыве, раздавшемся в «зеленой зоне» Багдада. По предварительным данным, возле посольства США упала ракета.

По данным телеканала Al Arabiya, взрыв произошел вечером субботы, 4 января. Звук детонации был слышен за несколько километров.

Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.

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