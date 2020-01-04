СМИ: в «зеленой зоне» Багдада у посольства США взорвалась ракета
Звук взрыва был слышен за несколько километров.
© Фото: AlArabiya, Twitter
СМИ сообщают о взрыве, раздавшемся в «зеленой зоне» Багдада. По предварительным данным, возле посольства США упала ракета.
По данным телеканала Al Arabiya, взрыв произошел вечером субботы, 4 января. Звук детонации был слышен за несколько километров.
Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.