В ДТП с фурой под Тюменью погибла семья из пяти человек

В Тюменской области легковая машина столкнулась с фурой. В результате серьезного ДТП погибли пять человек.

Как «Звезде» сообщили в управлении ГИБДД РФ по Тюменской области, погибшие были членами одной семьи. Водитель и четыре пассажира двигались по дороге в ночное время. В салоне находились отец, мать и трое детей.

© ГИБДД по Тюменской области

По данным ГИБДД, мужчина и двое из них погибли в момент столкновения. Женщину и еще одного ребенка прибывшие на место медики успели доставить в реанимацию, но спасти их жизни не удалось.

© ГИБДД по Тюменской области

По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза, в результате чего водитель допустил столкновение с легковым автомобилем, двигающимся по встречной полосе.