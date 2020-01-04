Прокачка нефти из России на НПЗ Белоруссии восстановлена

Белоруссия возобновила прокачку российской нефти на свои НПЗ. Первым сырье получит Новополоцкий завод («Нафтан»), после него нефть поступит на Мозырский НПЗ.

Как сообщил председатель госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, уже включены насосные агрегаты. К концу сегодняшних суток, по его словам, будет прокачано 6 тысяч тонн нефти.

Поставка будет осуществляться в соответствии с принятыми Минском обязательствами. Белорусская сторона планирует получить в январе 650 тысяч тонн сырья.

Первый контракт на поставку углеводородного сырья без премии к цене между «Транснефтью» и «Белнефтехимом» был заключен в субботу, 4 января. В связи с этим стороны ожидают безостановочную работу белорусских НПЗ в январе 2020 года.