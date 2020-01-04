Вытащил ондатру из пруда: в Бурятии возмущенный грызун напал на рыбака

Житель Бурятии во время рыбалки случайно поймал на блесну ондатру. Грызун не только не испугался, но и напал на рыбака.

На кадрах, снятых рыбаком, слышна его речь. Он возмущается, что ондатра мешала ему ловить рыбу. Видео схватки опубликовано в социальной сети Instagram.

Сам грызун оказался явно недоволен произошедшим и совершил несколько попыток нападения на мужчину, а также на удочку.

За день ролик набрал более 40 тысяч просмотров. Многие пользователи предположили, что такое поведение связано с тем, что животное было голодным.