В кабмине РФ утвердили план по адаптации к изменениям климата

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.

Планируется, что подготовительные мероприятия будут осуществляться федеральными и региональными органами исполнительной власти. В соответствии с текстом документа, утвержденные меры призваны уменьшить уязвимость россиян и социальной сферы перед изменениями климата. Текст плана опубликован на официальном сайте правительства.

В соответствии с данными специальных исследований в течение XXI века на территории Земли могут произойти серьезные климатические изменения. В частности, ученые прогнозируют изменение направления Северо-Атлантического течения из-за таяния льдов в Гренландии и увеличения количества осадков.