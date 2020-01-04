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В кабмине РФ утвердили план по адаптации к изменениям климата

Егор Левин
18:51 04.01.2020
Планируется, что подготовительные мероприятия будут осуществляться федеральными и региональными органами исполнительной власти.
В кабмине РФ утвердили план по адаптации к изменениям климата
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.

Планируется, что подготовительные мероприятия будут осуществляться федеральными и региональными органами исполнительной власти. В соответствии с текстом документа, утвержденные меры призваны уменьшить уязвимость россиян и социальной сферы перед изменениями климата. Текст плана опубликован на официальном сайте правительства.

В соответствии с данными специальных исследований в течение XXI века на территории Земли могут произойти серьезные климатические изменения. В частности, ученые прогнозируют изменение направления Северо-Атлантического течения из-за таяния льдов в Гренландии и увеличения количества осадков.

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