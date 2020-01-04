Синоптики предупредили россиян о погодных аномалиях

Причиной аномально теплой погоды на территории России является атлантический циклон, под влиянием которого находится страна. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

За несколько дней 2020 года температурные рекорды успели обновиться уже в нескольких регионах. Второго января столбик термометра побил максимальную отметку в Нижнем Новгороде и Пскове.

Метеорологи заявили, что в ближайшее время изменений ждать не стоит. В большинстве российских субъектов, кроме Чукотки и Камчатки, температура воздуха будет превышать норму.

Аномалия ожидается в Сибири и Якутии. На юге Западной Сибири днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки. В Поволжье и Центральной России ожидается повышение до двух градусов тепла.

В Москве и Московской области до этой же отметки столбик термометра повысится в среду, 8 января.