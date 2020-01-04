Хасан Рухани призвал Эрдогана к сплоченному ответу на действия США в регионе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о необходимости сплоченно выступить против США. В противном случае, по мнению главы исламской республики, Вашингтон станет действовать более дерзко.

Президенты Турции, Ирана и Ирака провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, которая складывается после убийства США генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Пентагон провел операцию по устранению иранского высокопоставленного военного накануне. Автомобиль, в котором находился командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» был уничтожен ракетой американского беспилотника.

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что таким образом Соединенные Штаты реализовали свое право на самозащиту.

В свою очередь, Иран назвал произошедшее актом международного терроризма. Схожую позицию занял российский МИД, в котором сочли действия США необдуманным и авантюрным шагом, который приведет к обострению ситуации в неспокойном регионе.