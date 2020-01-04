Математики нашли способ победить городские пробки

Бороться с автомобильными заторами в российских мегаполисах можно при помощи математических алгоритмов. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга Александр Крылатов и Виктор Захаров, в своей монографии, которая опубликована на портале Springer.

Суть их теории в создании цифровых двойников транспортных систем, на которых можно отслеживать изменения трафика на локальных участках улично-дорожной сети при тех или иных инфраструктурных изменениях.

За основу своей научной работы питерские математики взяли идею британского коллеги Джона Глена Вардропа. Россияне уверены, что при помощи математического подхода можно проанализировать транспортную сеть целиком, учитывая обоюдное влияние различных ее элементов.

Еще одним способом оптимизации трафика, по мнению Крылатова и Захарова, является расширение проезжей части. При этом, необходимо расширять дорогу на всем пути следования, избегая местных сужений, именуемых в водительской среде «бутылочными горлышками».

В качестве дополнительной меры ученые предложили использовать единую навигационную систему, которая информировала бы автомобилистов об оптимальных маршрутах движения.