Медведчук предупредил украинцев о возможном дефолте

Углубившийся в 2019 году кризис в украинской экономике может стать причиной дефолта в текущем году. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, больше всего кризис проявился в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере.

«Катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства», - говорится на сайте оппозиционной партии.

Медведчук отметил, что производство в стране в прошлом году достигло трехлетнего минимума. Максимальные потери Украина понесла в легкой промышленности, деревообработке, машиностроении и металлургии.

Плачевная ситуация, по словам политика, наблюдается также в сельском хозяйстве. А запланированная на 2020 год земельная реформа, уверен Медведчук, создаст в стране новые кризисы.

«Она приведет к новому витку сокращения производства и росту цен на продукты питания в стране», - считает оппозиционер.

Медведчук добавил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики приведет Украину к дефолту уже в 2020 году. Единственным выходом, по словам политика, является сотрудничество с МВФ.

Также Медведчук уверен, для стабилизации ситуации необходимо сменить глав всех экономических и финансовых министерств и ведомств, а также сформировать «правительство национального спасения».

Напомним, в начале декабря 2019 года Киев и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, согласно которой МВФ выделит Украине около 5,5 миллиарда долларов на три года.